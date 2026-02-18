Жителя Сочи задержали после угона BMW и ДТП в центре города

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем и допущения аварии. Инцидент произошел в районе одного из ночных клубов города-курорта, сообщает Госавтоинспекция курорта в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, местная жительница прибыла к развлекательному заведению на автомобиле BMW в сопровождении знакомого. В какой-то момент сочинец попросил у нее ключи, пояснив, что намерен забрать из салона забытый мобильный телефон. Получив доступ к транспортному средству, он сел за руль и покинул место стоянки, решив воспользоваться автомобилем без согласия владелицы, уточнили правоохранительные органы.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — автомобиль врезался в столб на улице Воровского. После столкновения злоумышленник покинул место происшествия. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции Центрального района Сочи установили его местонахождение и задержали.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, предусматривающей ответственность за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Мария Удовик