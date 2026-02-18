Матвиенко упрекнула Нарусову за сравнение трат лудоманов с бюджетом Петербурга

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко поспорила с сенатором Людмилой Нарусовой, сравнившей бюджет Санкт-Петербурга с суммой, которая ежегодно проигрывается россиянами в азартных играх. Обмен репликами произошел при обсуждении в Совфеде правительственного законопроекта по профилактике лудомании. Документ, по итогу одобренный верхней палатой, обязывает владельцев букмекерских контор и тотализаторов размещать на своих сайтах информацию о рисках участия в азартных играх.

«Авторы сказали, что проделана очень большая работа, но, по моему мнению, эта большая работа… Можно сказать, гора родила мышь»,— заявила Людмила Нарусова. Она предложила разработчикам законопроекта изучить, повлияло ли размещение на пачках сигарет надписей о вреде курения. «Я услышала цифру сегодня: 2 млрд руб. ежегодно (проигрывается в азартных играх.— “Ъ”). Это вообще сопоставимо с бюджетом Санкт-Петербурга»,— сравнила сенатор (вероятно, была допущена оговорка: по данным Минфина, за год россияне тратят 2 трлн руб. на ставки у букмекеров).

Госпожа Нарусова добавила, что из-за проигрышей в азартных играх расходуются семейные бюджеты и, как результат, рушатся семьи. В связи с этим сенатор предложила обязать любителей ставок получать у законных супругов разрешение на участие в азартных играх.

Валентина Матвиенко, ранее по ходу обсуждения уже высказавшаяся о вреде азартных игр для института семьи, поблагодарила коллегу, но не обошла стороной неточность в ее размышлениях: «Вы оговорились, что 2 млрд руб. сопоставимы с бюджетом Санкт-Петербурга. Может быть, вы имели в виду бюджет Тувы, нет?». Присутствующие на заседании сенаторы встретили замечание спикера смехом.

На 2026 год расходы Санкт-Петербурга спрогнозированы в сумме 1,65 трлн руб. Валентина Матвиенко с 2003 по 2011 год занимала пост губернатора города. Людмила Нарусова — вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, но в Совфеде она представляет Туву. Замглавы Минфина Иван Чебесков ранее рассказал, что россияне тратят в букмекерских компаниях порядка 2 трлн руб. в год.

Накануне Государственная дума одобрила в первом чтении еще одну инициативу, направленную на ограничение азартных игр. Она запрещает участникам рынка принимать ставки, для которых используются кредитные карты, а также размещать свои конторы в одном здании с микрофинансовыми организациями.

Степан Мельчаков