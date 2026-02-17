Минфин оценил в 2 трлн рублей ежегодные траты россиян у букмекеров

Россияне каждый год тратят в букмекерских компаниях около 2 трлн руб., заявил замглавы Минфина Иван Чебесков. Он отметил, что это «огромные деньги». По оценке Минфина, рынок легальных букмекеров в России обелен на 90%.

Господин Чебесков обсудил эту тему на заседании комитета Совфеда по экономполитике. Он рассказал, что Минфин хочет через букмекеров создать механизмы информирования граждан. «Эти деньги все-таки можно потратить на какие-то иные цели, инвестировав в том числе в целях улучшения своего благосостояния и добавляя деньги в экономику»,— сказал замминистра (цитата по ТАСС).

Как уточнил Иван Чебесков, объем трат граждан в нелегальных онлайн-казино может быть еще больше, чем в легальных. Минфин вместе с Центробанком и Роскомнадзором борются с такими площадками, но пока значимого эффекта добиться не удается из-за появления новых схем и сайтов, признал замминистра.

За последние пять лет прибыль букмекерских контор в России выросла в 12,6 раза. В 2024 году она достигла рекордных 1,73 млрд руб., сообщал «Центр борьбы с лудоманией». По его оценке, сейчас весь спорт финансируют букмекеры: их наименования несут команды, чемпионаты и стадионы.

