Лудоманам помогут одуматься

Госдума на пленарном заседании 17 февраля единогласно одобрила в первом чтении законопроект о запрете на прием организаторами азартных игр ставок с использованием кредитных карт. Во время оживленной дискуссии депутаты вышли далеко за рамки заявленной темы, поделившись друг с другом различными идеями об искоренении лудомании: от полного запрета онлайн-ставок до смены социально-экономического курса страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Андрей Кутепов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Сенатор Андрей Кутепов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Законопроект, который в сентябре 2024 года внесли в Думу сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий, вводит запрет для букмекерских контор, тотализаторов, онлайн-казино на прием ставок от участников азартных игр с использованием кредитных карт. Кроме того, запрещается размещать букмекерские конторы, тотализаторы и их пункты приема ставок в одном здании с микрофинансовыми организациями. Это позволяет «одним организациям увеличивать клиентскую базу, а другим — получать источник дополнительного финансирования клиентов, у которых во время участия в азартной игре закончились собственные денежные средства», отмечают авторы в пояснительной записке.

Рассказывая депутатам о сути законопроекта, Александр Трембицкий признал, что полностью исключить использование заемных средств при осуществлении ставок «невозможно и не нужно», но новая норма позволит «ограничить импульсивные моментальные ставки граждан в попытках отыграться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Александр Трембицкий

Фото: РИА Новости Сенатор Александр Трембицкий

Фото: РИА Новости

У депутатов, однако, остались сомнения. Так, Алексей Диденко (ЛДПР) спросил, что мешает человеку снять с кредитки наличные, притом что в этом случае он «проиграет еще больше», заплатив банку комиссию. Господин Трембицкий ответил, что в этом случае у гражданина будет «период охлаждения», во время которого он может «одуматься, поумерить свой пыл», добавив, что авторы прорабатывали этот вопрос с психиатрами, занимающимися проблемами лудомании. Внефракционного депутата Евгения Марченко, предложившего запретить играть людям, которые «набрали кредитов», сенатор заверил, что новый проект — лишь первый шаг в борьбе с лудоманией.

Анжелика Глазкова (КПРФ) подняла дискуссию на новый уровень, предложив изменить социально-экономический курс страны. Всплеск интереса к азартным играм — это «симптом социальной болезни общества», когда в регионах нет работы и граждане пытаются решить свои финансовые проблемы, выиграв на тотализаторе, разъяснила она. «Я, наверное, не волен изменять социально-экономический курс в нашей стране»,— невозмутимо ответил сенатор, предложив парламенту и правительству вместе работать над благосостоянием населения.

Алексей Куринный (КПРФ) спросил докладчика, не считает ли он необходимым вообще запретить онлайн-ставки. Сенатор и к этой идее отнесся скептически, отметив, что интерес к азартным играм у населения все равно присутствует, а в случае запрета они перейдут в серую зону: «Полнейший запрет приведет к тому, что мы вообще потеряем эту отрасль, чего делать нельзя». А зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия») добавил, что уже сейчас существует «даже больший по объему» рынок серых онлайн-казино, которые «используются вражеским режимом на Украине».

Делиться рецептами борьбы с игорным злом депутаты продолжили и в ходе выступлений от фракций. Тот же Алексей Диденко, напомнив, что зрителями рекламы онлайн-ставок в компьютерных играх и фильмах на пиратских платформах часто оказываются несовершеннолетние, предложил подумать об уместности такой рекламы и об ограничении ставок для людей с плохой кредитной историей. Алексей Куринный вновь предложил ограничить возможности интернет-ставок в целом, тем более что опыт ограничения различных соцсетей, «несмотря на неудовольствие граждан», в стране имеется. Но Сергей Алтухов ответил, что «одними запретами мы не улучшим ситуацию, наоборот, переведем ее в тень», а доходы от этой отрасли должны поступать в бюджеты всех уровней, в том числе на детский спорт.

Последний аргумент депутатов убедил, и законопроект был одобрен единодушно 389 голосами.

Ксения Веретенникова