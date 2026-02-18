Глава МЧС: провокации ВСУ осложняют реагирование на пожары и паводки

МЧС России в марте-апреле проверит девять регионов, наиболее подверженных паводкам и пожарам, сообщил глава ведомства Александр Куренков. По его словам, работу в приграничье и в новых регионах осложняют действия ВСУ.

«Наличие большого количества неразорвавшихся боеприпасов вследствие обстрелов и провокаций со стороны... Украины существенно осложняет как проведение превентивных работ, так и реагирование на пожары и паводки»,— заявил министр на пленарном заседании Совета федерации (цитата по «РИА Новости»).

Господин Куренков также рассказал, что подверженные подтоплению населенные пункты включили в зоны экстренного оповещения. Он уточнил, что регионы уже скорректировали планы действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период половодья.

16 февраля Александр Куренков выступил в комитете Госдумы по безопасности. Он отчитался об успехах ведомства в прошлом году, пожаловался на проблемы (недофинансирование и недокомплект), а также сообщил, что в будущем к тушению пожаров, возможно, будут привлекать солдат-срочников.

