Денег нет, но вы тушите

В рамках подготовки к отчету правительства (он состоится 25 февраля) в комитете Госдумы по безопасности 16 февраля выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Он отчитался об успехах ведомства в прошлом году, пожаловался на проблемы (недофинансирование и недокомплект), а также сообщил, что в будущем к тушению пожаров, возможно, будут привлекать солдат-срочников.

Глава МЧС Александр Куренков честно рассказал депутатам о проблемах своего ведомства

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открывая тематическое заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции, его председатель Василий Пискарев («Единая Россия») напомнил, что в прошлом году Дума приняла 18 законов, связанных с деятельностью МЧС. Половину из них инициировали члены профильного комитета, подчеркнул единоросс.

Сам Александр Куренков назвал главной темой прошлого года вопросы совершенствования гражданской обороны, в том числе проблемы эвакуации населения и его первоочередного жизнеобеспечения, и отметил вклад депутатов в их решение. Так, принятые ими поправки к закону «О гражданской обороне» позволили «повысить оперативность принятия решений, а также расширить полномочия МЧС России и глав регионов». Кроме того, спасатели и пожарные при выполнении служебных задач были наделены правом пресекать работу беспилотных аппаратов — раньше такое право было только у военнослужащих спасательных воинских формирований. Также был определен порядок обеспечения населения средствами индивидуальной защиты.

Отдельно министр поблагодарил парламентариев за одобрение правительственных поправок к закону «О ветеранах», которые дали возможность присваивать статус ветерана боевых действий сотрудникам МЧС, несущим службу в зоне специальной военной операции. Таким образом был «ликвидирован многолетний правовой пробел», добавил господин Куренков. Еще одна инициатива правительства — о предоставлении неоплачиваемого отпуска сроком до 35 дней ветеранам боевых действий, в том числе участникам спецоперации,— принята пока только в первом чтении, но глава МЧС выразил надежду на ее одобрение в целом. Как ранее заявлял спикер Думы Вячеслав Володин, депутаты рассмотрят документ во втором чтении уже 17 февраля.

Отчитавшись об успехах, министр перешел к проблемам, начав с трудностей в обеспечении сотрудников МЧС жильем. В 2025 году субсидии для приобретения жилья получили всего 169 семей, а ежегодное текущее финансирование этой программы составляет лишь 1% от потребности, посетовал Александр Куренков. Еще одной проблемой, по его словам, остается отток кадров из подразделений МЧС: «Основная причина — низкий уровень оплаты труда как рядовых сотрудников, так и специалистов с высокой степенью подготовки и практического опыта». Однако МЧС уже прорабатывает вместе с Минфином России вопрос об увеличении объемов финансирования зарплат и вознаграждения личного состава, поделился министр. «Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений федеральной противопожарной службы. С Министерством обороны эта инициатива уже согласована»,— рассказал господин Куренков. Но в случае ее поддержки президентом потребуется внесение поправок в закон о противопожарной безопасности, пояснил он.

Вопросы Александру Куренкову депутаты задавали уже в закрытом режиме. По итогам заседания Василий Пискарев сообщил журналистам, что глава МЧС «продемонстрировал глубокое знание текущей ситуации в регионах, понимание вызовов, с которыми сталкивается наше государство, и готовность к конструктивному сотрудничеству в поиске эффективных решений».

Ксения Веретенникова