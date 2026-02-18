Гостевой дом в Анапе продают за 180 млн рублей

В Анапе на электронных торгах продают комплекс недвижимости на улице Песчаной за 180 млн руб. Лот включает земельный участок площадью 700 кв. м и два здания общей площадью более 600 кв. м.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав предлагаемого имущества входят участок по адресу улица Песчаная, дом 19, нежилое здание площадью 276,9 кв. м и жилое строение площадью 329,6 кв. м. Все объекты имеют кадастровые номера и расположены в Краснодарском крае.

Недвижимость находится в залоге у АО «Райффайзенбанк». Начальная стоимость составляет 180 млн руб. Для участия в аукционе претенденты должны зарегистрироваться на электронной торговой площадке, подать заявку и внести задаток.

Торги проходят по принципу повышения первоначальной цены на величину установленного шага. Победу одержит участник, предложивший максимальную сумму. Итоги подведут в день завершения процедуры, результаты зафиксируют в протоколе и разместят на электронной площадке.

Недвижимость реализуется в рамках банкротства. По данному адресу расположен гостевой дом с отрытым бассейном и кухней, оборудованной для самостоятельного приготовления пищи. Также на территории имеется кафе. Гостевой дом находится в 7 км от центра города. Рядом с отелем — Центральный пляж Джемете, пляж отеля «Фея» и Пляж морей.

Елена Турбина