ХК «Сочи» уступил «Автомобилисту»

Хоккейный клуб «Сочи» в Екатеринбурге проиграл местному «Автомобилисту» в матче 55-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Впервые с 26 января место на последнем рубеже у южан занял Илья Самсонов. Первый период прошел с преимуществом уральцев, которые успели провести две результативные атаки. Сначала Артем Щучинов открыл счет в этом противостоянии, а вскоре нападающий Даниэль Спронг удвоил преимущество своей команды.

После перерыва «черноморцы» отправились штурмовать ворота с новой силой и перебросали хозяев в два раза (15–7). Но на 36-й минуте точным попаданием отметился нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов, а незадолго до перерыва Макс Эллис вернул интригу и сократил отставание. Однако в начале третьего периода екатеринбуржцы поставили точку в матче усилиями Алексея Бывальцева. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 1:4.

После 55 матчей сочинцы имеют в активе 40 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 19 февраля сыграют в Москве против «Динамо». Будущий соперник с 66 баллами занимает шестое место в Западной конференции.

Евгений Леонтьев