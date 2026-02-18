В 2025 году на Кубани разместили почти 9 тысяч вакансий в нефтегазовой отрасли

В 2025 году на Кубани работодатели разместили более 8,9 тыс. вакансий в нефтегазовой отрасли, следует из данных hh.ru, собранных для «Ъ-Кубань». Основной спрос пришелся на компании, работающие с горюче-смазочными материалами и топливом (32% вакансий), а также на предприятия нефтепереработки и нефтехимии (40%). На долю добычи нефти пришлось 8% вакансий, добычи газа — 4%, транспортировки — еще 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Для 37% работодателей важно наличие среднего профессионального образования, 33% требуют высшее. Более половины компаний (56%) ищут специалистов с опытом от одного до трех лет, четверть готовы рассматривать кандидатов без опыта, 16% — с опытом от трех до шести лет, и 3% — более шести лет.

Большинство вакансий (93%) предполагают работу на территории работодателя, 5% — разъездной характер, по 1% — удаленную и гибридную работу. В 88% случаев предлагается полная занятость, еще в 12% — вахтовый метод.

Медианная зарплата по отрасли составила 96,2 тыс. руб., максимальная — 209,1 тыс. руб. Наибольшие доходы предлагались геодезистам (139,2 тыс.), машинистам (121,4 тыс.), геологам (119,7 тыс.), начальникам смены (92,8 тыс.), научным специалистам (57,4 тыс.) и лаборантам (54,3 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков