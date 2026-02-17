Роскомнадзор прокомментировал слухи о полной блокировке Telegram с 1 апреля
Роскомнадзор прокомментировал «Ъ» сообщения о том, что Telegram полностью заблокируют в России с 1 апреля. Telegram-канал Baza со ссылкой на источники утверждает, что с этой даты ведомство приступит «к тотальной блокировке мессенджера» по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу»,— сказали в Роскомнадзоре. По словам собеседников Baza, Telegram перестанет работать на всей территории России через мобильный интернет и Wi-Fi.
Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram 10 февраля. По данным «Ъ», время обработки запроса доменом сервиса выросло вдвое. Регулятор пообещал продолжить ограничения, если компания не разместит серверы в России и «не будет исполнять российское законодательство».
