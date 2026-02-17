Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роскомнадзор прокомментировал слухи о полной блокировке Telegram с 1 апреля

Роскомнадзор прокомментировал «Ъ» сообщения о том, что Telegram полностью заблокируют в России с 1 апреля. Telegram-канал Baza со ссылкой на источники утверждает, что с этой даты ведомство приступит «к тотальной блокировке мессенджера» по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу»,— сказали в Роскомнадзоре. По словам собеседников Baza, Telegram перестанет работать на всей территории России через мобильный интернет и Wi-Fi.

Что известно об ограничении работы Telegram

Читать далее

Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram 10 февраля. По данным «Ъ», время обработки запроса доменом сервиса выросло вдвое. Регулятор пообещал продолжить ограничения, если компания не разместит серверы в России и «не будет исполнять российское законодательство».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ни на Telegram жалости».

Новости компаний Все