Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram в России при систематическом нарушении национального законодательства. Об этом он сообщил в эфире Радио Sputnik.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Клишас подчеркнул, что считает Telegram высококачественной платформой и активно пользуется сервисом, однако призвал дождаться решения Роскомнадзора.

Роскомнадзор усилил меры по замедлению работы мессенджера. По данным «Ъ», время обработки запроса доменом сервиса выросло вдвое. Регулятор предупредил, что продолжит ограничения, если компания не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство». Среди требований — защита персональных данных и меры против терроризма и мошенничества.

Подробности — в материале «Ъ» «Ни на Telegram жалости».