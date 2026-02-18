Американца будут судить в пятый раз за нападение на сотрудников ФСИН в Воронеже

Гражданину США Роберту Гилману предъявлено обвинение в очередном эпизоде нападения на сотрудника учреждения УФСИН по Воронежской области. Как рассказали «Ъ» знакомые с делом собеседники, американец ударил работника следственного изолятора незадолго до того, как суд в декабре приговорил его к десяти годам колонии строгого режима.

Сейчас Гилман обвиняется в двух эпизодах дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Центральный райсуд Воронежа должен был приступить к рассмотрению первого дела 17 февраля, но заседание перенесли на 3 марта.

Роберта Гилмана уже трижды судили в воронежском суде. Под стражей он находится с начала 2022 года. Тогда американец ударил полицейского после того, как его сняли с поезда за пьяный дебош. За нападение на представителя власти он получил три года и шесть месяцев колонии общего режима. После этого Гилман несколько раз применил силу против работников СИЗО и сотрудника СКР, проводившего его допрос. В итоге за нарушение порядка наказание было ужесточено до восьми лет и одного месяца колонии строгого режима.

Роберт Гилман продолжил нападать на сотрудников ФСИН, что привело к усилению наказания до десяти лет. Сам он объяснял, что нарушает порядок, чтобы его не этапировали в отдаленную от Воронежа колонию, где он не может получать посылки от родственников. Во всех случаях, кроме драки со следователем, который после избиения американцем попал в больницу с сотрясением, потерпевшие сотрудники УФСИН не получили сильных травм.

Сергей Толмачев, Воронеж