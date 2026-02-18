Чистая прибыль «Дом.РФ» выросла на 35% за 2025 год

По итогам 2025 года чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО достигла 88,8 млрд руб. Это на 35% больше по сравнению с 2024 годом, сообщается в отчетности. Активы выросли на 15%, до 6,5 трлн руб., собственные средства «Дом.РФ» — на 24%, до 470 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) поддерживается на высоком уровне (+2,9 процентных пункта, до 21,6%).

Гендиректор компании Виталий Мутко напомнил, что новая стратегия «Дом.РФ» предусматривает удвоение бизнеса к 2030 году. «Мы провели IPO, получив поддержку и доверие инвесторов, мы смогли нарастить чистую прибыль»,— напомнил господин Мутко, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

«Дом.РФ» планирует, что по итогам 2026 года чистая прибыль превысит 104 млрд руб. при рентабельности капитала свыше 21%, а активы — вырастут до 7,3 трлн руб.

«Дом.РФ» провел IPO 20 ноября 2025 года по цене 1750 руб. за акцию. Спрос на ценные бумаги госкомпании составил от 80 до 125 млрд руб. Объем привлечения «Дом.РФ» достиг 31,7 млрд руб., максимального значения со времен размещения Softline и «Сегежи групп» в 2021 году.

