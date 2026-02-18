В Минэкономики призвали ускорить введение НДС для товаров из-за границы

Минэкономики предложило ускорить принятие национального регулирования под новые правила трансграничной электронной торговли. Соответствующее заявление прозвучало на стратсессии по регулированию платформенной экономики, которой руководил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Предложенные меры включают обложение НДС товаров, ввозимых через маркетплейсы.

В Минэкономики считают, что введение НДС выровняет конкурентные условия для российских производителей и дополнительно пополнит бюджет. Ожидается, что основной бюджетный эффект даст введение НДС, поскольку большая часть отправлений ввозится беспошлинно.

По словам собеседника «Ведомостей», экономическое ведомство также предложило закрепить сначала в меморандуме, а затем — в законодательстве обязательство платформ электронной торговли устанавливать комиссии для иностранных продавцов не ниже, чем для российских.

В октябре 2025-го Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, который предусматривает поэтапное введение НДС на ввозимые в Россию товары электронной торговли — с 5% в 2027-м до 20% в 2030-м. 11 февраля глава Минпромторга Антон Алиханов предложил установить для иностранных товаров ставку НДС в 22% с января 2027 года.

В январе Совет Евразийской экономической комиссии постановил снизить с 1 июля 2026-го ставку таможенной пошлины с 15% до 5% на товары электронной торговли. При этом порог беспошлинного ввоза товаров по онлайн-заказам должен остаться на уровне 200 евро.

Подробнее о планах увеличения НДС для товаров из-за границы — в материале «Ъ» «Налог повысят без маневра».