Минпромторг предложил повысить НДС на импортные товары до 22% с 2027 года

Глава Минпромторга Антон Алиханов 11 февраля предложил установить с 1 января 2027 года ставку НДС в 22% для товаров иностранного происхождения. Это, по его мнению, позволит «установить более справедливые условия для российских и иностранных продавцов».

Инициатива расходится с проектом Минфина от октября 2025 года, предусматривающим поэтапное увеличение НДС: с 5% в 2027-м до 20% в 2030-м. Резкий рост, предупреждают участники рынка, приведет к подорожанию товаров и уходу продавцов в тень.

В Ozon отметили, что доля зарубежных покупок в РФ составляет лишь 3–4%, но настаивают на постепенном повышении. В Wildberries считают, что резкий рост налоговой нагрузки требует дополнительной проработки. В СДЭК.Shopping прогнозируют удорожание товаров на 15–25%, особенно электроники, одежды и парфюмерии.

Эксперты указывают, что около 80% роста онлайн-торговли в 2025 году обеспечили иностранные селлеры, а число новых продавцов на маркетплейсах снижается. Рост цен будет разделен между продавцами и площадками, отмечает партнер One Story Ольга Сумишевская. Кроме того, под ударом окажутся российские предприниматели, закупающие товары за рубежом и реализующие их с наценкой до 80%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Налог повысят без маневров».