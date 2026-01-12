Совет ЕЭК утвердил порог беспошлинного ввоза для товаров e-commerce на уровне €200

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил порог беспошлинного ввоза товаров по онлайн-заказам на уровне €200 с возможностью его дальнейшего пересмотра. Товары, превышающие это значение, будут облагаться пошлиной в 5% от их стоимости, но не менее €1 за 1 кг, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Для отдельных видов товаров электронной торговли (e-commerce) определены особые ставки таможенных пошлин, уточнили в ЕЭК. Сейчас при превышении порога, установленного комиссией, взимается пошлина в 15%.

Помимо этого утвержден перечень товаров e-commerce, которые будут декларироваться без специальных упрощений для категорий, предусмотренных поправками в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. По данным комиссии, мера будет относиться к покупкам, которые не предназначены для личного пользования, и к товарам с разрешительным порядком ввоза. Также в перечень входят алкоголь, табак, наличные деньги и отдельные виды транспорта.

Новый порядок электронной торговли в ЕАЭС планируют ввести с 1 июля 2026 года, следует из заявления комиссии.