Прививка не вошла в национальный календарь

В начале 2026 года госзакупки вакцины от менингококковой инфекции, которая годом ранее, вопреки ожиданиям врачебного сообщества, так и не была включена в национальный календарь прививок, снизились на 64%. По итогам января треть рынка заняла индийская вакцина «Менвейд», которая раньше почти не закупалась и вызывает скепсис у части медиков. В Минздраве уверяют, что все препараты, зарегистрированные в России, безопасны.

В январе 2026 года российские регионы закупили 6,8 тыс. доз вакцины от менингококковой инфекции на 24,5 млрд руб., подсчитали в Headway Company. Объем закупок оказался на 64% меньше год к году. При этом более 35% закупленных вакцин пришлось на препарат «Менвейд» от Indian Serum Institute, хотя в 2025 году его доля была на уровне 5%. Остальные 65% рынка в прошлом месяце заняла вакцина «Менквадфи» от французской Sanofi. В прошлом году ее доля была на уровне 40%. «Менактру» (тоже Sanofi), которая по итогам 2025 года заняла более 50% рынка, в начале 2026 года закупили в количестве всего восьми штук.

Пятивалентные «Менвейд» и «Менквадфи», предназначенные для защиты от серогрупп A, C, Y, W и Х, до 2025 года российскими медучреждениями вообще не закупались. Рост закупок «Менвейда» встревожил часть медицинского сообщества, рассказали “Ъ” в консалтинговой компании «Право на здоровье». По словам одного из собеседников “Ъ” из числа медицинских экспертов, эта вакцина довольно новая, и клинические испытания длительности сохранения иммунитета при ее применении еще продолжаются. При этом, как отмечает врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков, иммуногенность «Менвейда» в целом не хуже, чем у других широко применяемых вакцин. «Дальнейшую эффективность, конечно, покажет практика»,— говорит он.

Как пояснили “Ъ” в Минздраве РФ, сейчас в стране зарегистрировано шесть вакцин для профилактики менингококковых инфекций, две из них — российского производства.

«При регистрации лекарственных средств заявителем предоставляются доказательства их эффективности и безопасности, а также устанавливаются требования к качеству препаратов»,— добавили в министерстве. Кроме того, вакцинация от менингококковой инфекции проводится по эпидемическим показаниям, и обеспечение этой вакциной относится к полномочиям регионов. «Таким образом, объем закупок, поставщик и производитель данной вакцины определяются регионами самостоятельно»,— констатируют в Минздраве.

В целом по итогам прошедшего года медучреждения по всей стране закупили 574 тыс. доз вакцин от менингококка. В натуральном выражении это на 10% больше, чем в 2024 году. Рост объема закупок вакцин сопровождал локальные вспышки заболеваемости, которые фиксировались в РФ в прошлом году. Только в январе—мае было выявлено 1,26 тыс. случаев заражения — в 3,6 раза больше, чем годом ранее. Ранее опрошенные “Ъ” эксперты отмечали, что, несмотря на рост объема госзакупок вакцин для профилактики менингококковой инфекции в 2025 году, они только на 13% покрывали потребность населения в этих прививках. Сейчас они не включены в национальный календарь (НКПП), и вакцины закупаются за счет бюджетных средств только в некоторых регионах. Вакцинацию от менингококковой инфекции планировалось включить в НКПП до конца 2025 года, но в итоге это было перенесено на 2027 год.

Одно из условий включения прививки в национальный календарь — налаженное производство вакцины в РФ по полному циклу. Этим сейчас занимаются несколько российских компаний и институтов. В частности, «Петровакс Фарм» собирается зарегистрировать свою вакцину против инфекции серогрупп A, C, Y и W-135 летом 2026 года. Клинические испытания еще одной вакцины от менингококка проводит Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Этот препарат, по заявлению производителей, также способен защищать от инфекции серогруппы В, которая вызывает значительную долю тяжелых менингококковых сепсисов. Такие разработки есть у швейцарской Novartis («Бекстеро») и американской Pfizer («Труменба»), но в России они не закупаются.

Виктория Колганова