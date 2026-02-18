Ватикан отказался участвовать в «Совете мира» Трампа

Ватикан не примет участие в «Совете мира», созданном по инициативе президента США Дональда Трампа. Об отказе сообщил госсекретарь Святого престола Пьетро Паролин.

«Святой Престол не будет участвовать в работе "Совета мира" в силу его специфики, которая, очевидно, отличается от специфики других государств. Одна из проблем заключается в том, что на международном уровне именно ООН должна заниматься урегулированием подобных кризисных ситуаций. Это один из пунктов, на котором мы настаиваем»,— пояснил кардинал (цитата по Reuters).

Первое заседание «Совета мира» пройдет 19 февраля в Вашингтоне. Изначально Совет разрабатывался для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа, но позднее господин Трамп расширил полномочия организации, чтобы решать конфликты и в других точках мира. Приглашение войти в Совет получили 58 стран, включая Россию, но в первом заседании она участвовать не будет.

Подробности — в материале «Ъ» «"Совету мира" будет мало Газы».