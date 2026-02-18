В Ростовской области предлагаемая зарплата оказалась выше ожидаемой

В Ростовской области уровень предлагаемой работодателями заработной платы оказался выше показателя ожидаемой соискателями оплаты труда. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе сайта hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно предоставленным данным, к концу 2025 года в целом по России ожидаемая зарплата достигла среднего показателя в 80 тыс. руб., но предлагаемая – в чуть более 84 тыс. руб. В то же время в Ростовской области уровень ожидаемых и предлагаемых зарплат составил 70 тыс. руб. и более 72 тыс. руб. соответственно.

В донском регионе, как и в России, соотношение предполагаемых и предлагаемых оплат труда к декабрю 2025 года показали рекордные значения с января 2023 года.

Согласно данным портала, в 2025 году hh.индекс (отношение среднего числа активных резюме к среднему числу активных вакансий) показал, что рынок труда показал умеренный и оптимальный уровень конкуренции. Для сравнения, в середине 2023 года индекс находился на отметке в среднем ниже 3,0 в Ростовской области, что свидетельствовало о дефиците соискателей на позицию. В декабре 2025 года в регионе показатель составил 8,4 пункта.

В целом по России рынок труда выглядел в прошлом году следующим образом: менеджеры по продажам заняли первое место в рейтинге самых востребованных профессий с долей в 7,8% от общего количества вакансий. Второе место заняли продавцы-консультанты и кассиры с показателем 6,6%. Тройку лидеров замыкают водители — 6,5% от всех предложений о работе.

Курьеры и операторы call-центров показали одинаковый результат — по 4,3% каждая профессия. Повара, пекари и кондитеры составляют 3,5% рынка вакансий, разнорабочие — 3,3%. Медицинские специальности распределили соответствующие позиции: врачи занимают 2,4% рынка, медсестры и медбратья — 1,1%. Бухгалтеры составляют 2,3% от общего числа предложений о трудоустройстве.

Константин Соловьев