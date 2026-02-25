Полуостров в «квадрате»

Спрос на недвижимость в Крыму в прошлом году упал на 4%, а цены выросли на 17%. Рост стоимости апартаментов — 13% за год. Больше всего, по данным аналитиков, дорожает сегмент премиальной недвижимости, где спрос не зависит от фактора ипотечных ставок. В массовом сегменте жилья эксперты отмечают оживление к концу 2025 года в связи со снижением ключевой ставки ЦБ и изменением условий по льготной ипотеке, которая обеспечивает до 80% всех продаж. В 2026 году участники рынка прогнозируют стабильный спрос на квадратные метры в Крыму и рост цен на 15–20%.



В Крыму общий объем строительства к концу 2025 года превысил отметку в 3 млн кв. м. Об этом Guide сообщили в консалтинговой компании Macon. По данным аналитиков, сейчас регион занимает 12-е место среди субъектов России по объему возводимой жилой и апартаментной недвижимости.

«На сегмент апартаментов в Крыму приходится четверть строительства. Спрос упал всего на 4% относительно прошлого года, что в целом позволяет судить об устойчивости рынка. Цены на жилье в среднем по региону выросли на 17%, на апартаменты — на 13%. За последние годы Крым стал одним из наиболее активно растущих рынков. Ввиду длительного периода низкой девелоперской активности накопленный нереализованный потенциал у региона высокий»,— говорит директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.

По словам ведущего аналитика «Циана» Елены Бобровской, в 2025 году в Крыму введено в эксплуатацию суммарно 1,5 млн кв. м жилья, что на 300 тыс. кв. м больше, чем годом ранее (в 2024 году — 1,2 млн кв. м). Для сравнения: в 2021 году на полуострове сдали 700 тыс. кв. м жилой недвижимости.

При этом, по данным эксперта, в настоящее время на ИЖС приходится 75% всего ввода жилья, на девелоперов — 25%. Так, в 2025 году населением было сдано 1,1 млн кв. м, застройщиками — 400 тыс. кв. м, в 2024 году — 900 и 300 тыс. кв. м, а в 2021 году — 400 и 300 тыс. кв. м соответственно.

Цены растут во всех сегментах

Как рассказала «G» руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева, по итогам 2025 года средняя цена квадратного метра на рынке недвижимости Крыма составила 288,3 тыс. руб. По ее данным, в массовом сегменте «квадрат» жилья стоит в среднем 157 тыс. руб., в бизнес-классе — 290,8 тыс. руб., в премиум-классе — 453,6 тыс. руб., в элитном сегменте — 593 тыс. руб.

По данным госпожи Чегодаевой, за год стоимость жилья в Крыму выросла на 24,8%. Особенно сильно она подорожала в премиальном сегменте — на 28%. В комфорт-классе прирост составил 20%. При этом средневзвешенная стоимость апартаментов сегодня в 1,7 раза больше, чем квартир: 401,4 тыс. руб. за кв. м и 236,8 тыс. руб. соответственно. К курортному сегменту относится экспозиция высокобюджетного жилья от бизнес-класса до элитного сегмента. При этом на долю апартаментов на этом рынке приходится больше трети предложения, сообщает эксперт.

Средняя стоимость квадратного метра, жилая недвижимость, Крым, 2025 год В целом по региону — 288,3 тыс. руб.

Массовый сегмент — 157 тыс. руб.

Бизнес-класс — 290,8 тыс. руб.

Премиум-класс — 453,6 тыс. руб.

Элитный сегмент — 593 тыс. руб. По данным компании «НДВ Супермаркет недвижимости»

Генеральный директор ГК «Развитие» Сергей Гончаров считает, что Крым сегодня — привлекательный регион с амбициозными целями. По его словам, за четыре года рынок недвижимости полуострова увеличился более чем в три с половиной раза. Согласно данным портала ЕРЗ, в ноябре 2021 года в регионе строилось около 850 тыс. кв. м недвижимости, в 2022-м — уже 1,2 млн кв. м, а к октябрю 2025 года — 3,03 млн кв. м.

«В 2025 году на рынке недвижимости Крыма заметно изменилась структура продаж. Популярность набирают однокомнатные квартиры и студии — они занимают 41 и 14% соответственно. Довольно высоким остается спрос и на апартаменты — 24,6% в общей доле продаж. Заметно выросла и стоимость апартаментов. Медианная цена за квадратный метр в 2025 году достигла 410,4 тыс. руб. (+22% за год), а средняя сумма договора выросла до 15,8 млн руб., что на 25,4% выше, чем годом ранее»,— рассказывает господин Гончаров.

Коммерческий директор ГК «Монолит» Виталий Суханов также констатирует, что в 2025 году рынок недвижимости Крыма показал устойчивый рост цен. Средняя стоимость квадратного метра в массовом сегменте жилья, по данным эксперта, составила от 130 тыс. до 135 тыс. руб. — в экономклассе и от 165 тыс. до 175 тыс. руб. — в комфорт-классе. В курортном сегменте, по словам господина Суханова, цена за квадратный метр варьируется от 240 тыс. до 250 тыс. руб. «За год рост стоимости в экономклассе составил 20–22%, в комфорт-классе — 4–6%, а в рекреации — 2–3%»,— говорит участник рынка.

На первичном рынке жилья Крыма в среднем стоимость квадратного метра выросла на 10% за год, примерно на столько же увеличилась и стоимость «квадрата» на вторичном рынке, сообщает руководитель девелоперских проектов ГК «Квартал» Юрий Цукер. По его данным, в новостройках Крыма стоимость квадратного метра составляет около 200 тыс. руб., на вторичном рынке — около 175 тыс. за кв. м.

Спрос за счет льготной ипотеки

Как отмечает Юрий Цукер со ссылкой на данные Дом.РФ, около 60% предложения в Крыму приходится на новостройки комфорт-класса. Спрос, по его словам, распределяется неравномерно — в декабре минувшего года наблюдался скачок интереса к жилым комплексам, наиболее подходящим под семейную ипотеку. Это, считает эксперт, связано со скорым изменением условий льготной жилищной госпрограммы.

«Курортная же недвижимость и апартаменты практически не зависят от ипотеки, и в Крыму на них спрос в 2025 году рос быстрее, чем в среднем на недвижимость по полуострову. Например, в районе Сак и Евпатории по итогам года цена на апартаменты выросла примерно на 50%»,— говорит топ-менеджер ГК «Квартал».

Госпожа Чегодаева отмечает, что недвижимость в Крыму является довольно востребованной именно с инвестиционной точки зрения. «Рынок Сочи уже давно стал "перегретым", и прироста там не наблюдается. Крымская недвижимость будет расти ускоренными темпами после нормализации геополитической ситуации в стране. В 2025 году на фоне существенного изменения условий по выдаче семейной ипотеки с февраля 2026 года в ноябре-декабре на рынках жилья наблюдался ажиотажный спрос. Поэтому доля ипотеки выросла и составила порядка 68–70%. Большая доля ипотечных сделок приходится на семейную ипотеку (до 80%). Средневзвешенная ипотечная ставка составила 6,2%, а средняя сумма кредита — 4,7 млн руб. По сравнению с прошлым годом количество выданных ипотечных кредитов выросло на 40%»,— рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости».

Ввод жилья в Крыму Год Всего Население Застройщики 2025 1,5 млн кв. м 1,1 млн кв. м 0,4 млн кв. м 2024 1,2 млн кв. м 0,9 млн кв. м 0,3 млн кв. м 2021 0,7 млн кв. м 0,4 млн кв. м 0,3 млн кв. м По данным «Циан»

В то же время, по оценкам Юрия Цукера, снижение выдачи ипотеки в 2025 году в Крыму составило 20%. «Подъемные платежи по ипотеке в прошлом году были только по льготным ипотечным программам — в первую очередь семейной ипотеке. За однокомнатную квартиру в Феодосии площадью 41 кв. м

и стоимостью 8,61 млн руб. с первоначальным взносом чуть более 30% покупатель будет платить 40 тыс. руб. в месяц. Вполне подъемная цена для семьи, подходящей под льготные условия»,— приводит пример эксперт. По его словам, доля рыночной ипотеки в Крыму, как и по всей стране, несущественная, а ежемесячный платеж по кредиту на общих условиях зачастую превышает 100 тыс. руб. даже для студии.

Полуостров для инвестиций

Сергей Гончаров отмечает, что все статистические показатели подтверждают стабильную заинтересованность клиентов в жилье на полуострове. «Да, рынок недвижимости Крыма переживает структурную перестройку: часть покупателей приходят за студиями и однокомнатными квартирами, в большей степени из-за позитивных экономических тенденций — снижение ключевой ставки. При этом стоимость и инвестиционная привлекательность апартаментов также растут — это отражает интерес со стороны тех, кто рассматривает их не только как жилье, но и как выгодные инвестиции»,— рассказывает эксперт.

В то же время Виталий Суханов констатирует: спрос на недвижимость в Крыму растет, а уровень обеспеченности жилой площадью на человека отстает от среднего по России. По словам собеседника «G», данный показатель для Крыма составляет 21,9 кв. м, при среднем аналогичном показателе по стране — 29,4 «квадрата».

«В жилом сегменте в целом по полуострову наиболее востребованы студии и однокомнатные квартиры площадью 30–40 кв. м и стоимостью от 4 до 7,5 млн руб. В сегменте рекреации наибольшей популярностью пользуются студии от 25 до 35 кв. м

стоимостью 7–8 млн руб. Лидируют по спросу такие локации, как Судак, Саки, Евпатория, Симферополь, Севастополь, Феодосия, а также ЮБК (Ялта и Алушта). Максимальный рост цен (более чем в полтора раза) прогнозируется в Судаке и на западном берегу Крыма (50–60%), что связано с развитием рекреационных объектов. Главным драйвером рынка остается развитие рекреационного сегмента и внутренний спрос»,— рассказывает коммерческий директор ГК «Монолит».

Наиболее привлекательным для покупки выглядит Южный берег полуострова, считает Сергей Гончаров. Большим спросом, по его данным, пользуются объекты в Ялте, Алуште, Феодосии и не только. «В 2025 году инвесторы все чаще стали приобретать объекты на стадии строительства. Такая стратегия позволяет входить в проект по более выгодной цене и рассчитывать на рост стоимости к моменту сдачи жилья в эксплуатацию. Так, в наших пяти проектах в Крыму средний рост цен составил 24% за год»,— говорит гендиректор ГК «Развитие».

По словам Елены Чегодаевой, спрос по типологии квартир в Крыму можно разделить на два больших запроса: для собственного проживания и для инвестиций. «Для проживания больше всего пользуются популярностью форматы 2е ("евродвушки") средней площадью 43–47 кв. м и небольшие "евротрешки" до 60 кв. м. Для инвестиций — студии и небольшие "евродвушки" площадью до 40 кв. м»,— говорит эксперт.

Господин Гончаров считает, что 2026 год — благоприятное время для приобретения апартаментов. В частности, по его словам, инвестиции на ранних этапах строительства могут стать одной из наиболее эффективных стратегий для сохранения капитала и получения стабильного дохода. Дополнительным фактором остаются планы дальнейшего развития инфраструктуры полуострова.

«К 2025 году в Крыму уже прошли значительные изменения — от восстановления базовых инженерных и транспортных систем до создания современных общественных пространств и курортной среды. На этом фоне новые девелоперские проекты становятся частью масштабной трансформации региона, а недвижимость приобретает не только потребительскую, но и долгосрочную инвестиционную привлекательность. Меняется и логика спроса. Сегодня курорт — это не просто размещение. Современный турист и инвестор ищет не столько жилой объект, сколько качество жизни и впечатлений. Гостиница без комфортного spa-сервиса, жилой комплекс без развитой общественной инфраструктуры, курортный поселок без современных медицинских и спортивных услуг теряют в конкурентоспособности. Быстрое и эффективное развитие бизнеса в Крыму возможно теперь только через обмен экспертизой, создание взаимодополняющих сервисов и распределение рисков»,— говорит Сергей Гончаров.

Юрий Цукер также отмечает, что в Крыму существует большой рынок посуточной аренды. Однако, по его словам, наблюдается нехватка качественного предложения и высокая сезонность. В целом отмечается рост спроса — +18% за год. Средняя стоимость квартиры в долгосрочную аренду — порядка 35 тыс. руб.

По данным агентств недвижимости, аренда жилья в Крыму варьируется от 4 тыс. до 150 тыс. руб. в месяц, при средней стоимости около 44,7 тыс. руб. Если перевести цены на квадратный метр, то аренда варьируется от 171 до 2188 руб. Наиболее предпочтительными для съема жилья остаются Ялта и весь Южный берег Крыма, поскольку это и отдых, и развитая инфраструктура.

Рынок будет зависеть от став­­­ки

В 2026 году первичный рынок недвижимости в Республике Крым будет зависеть от уровня ипотечных ставок, поскольку на ипотеку приходится до 80% продаж, констатирует Елена Чегодаева. По ее словам, небольшая часть продаж будет и дальше проходить по рассрочке, наиболее востребованными будут длинные рассрочки с минимальным ежемесячным платежом. «Спрос на крымскую недвижимость не упадет, и средняя цена квадратного метра вырастет на 15–20% за год»,— прогнозирует эксперт.

Виталий Суханов уверен, что программа семейной ипотеки и снижение ключевой ставки стимулируют активность на рынке недвижимости Крыма, но влияние их пока ограничено из-за избытка предложения. «На 2026 год мы прогнозируем рост рынка примерно на 25%. Цены в Судаке могут вырасти более чем в 1,5 раза, в Саках и Евпатории — на 50–60%, в Симферополе и Севастополе — 30–40%, в Феодосии — 40–50%, а на ЮБК ожидается более сдержанный рост 25–30%»,— говорит эксперт.

Сергей Гончаров считает, что миссия девелоперов в Крыму — создание фундамента, каркаса для развитой инфраструктуры. Во-первых, по его словам, необходимо спроектировать и построить физическое пространство, которое станет идеальной платформой для ведущих игроков из смежных отраслей. А во-вторых, отмечает он, следует помочь интегрировать различные сервисы, как отельный и ресторанный бизнес, так и медицину, спорт и общественные пространства.

«Собрать такую многокомпонентную модель в одиночку сложно. А при эффективной коллаборации — это хорошая стратегия для снижения рисков. Дополнительный импульс для развития создает и прогноз по увеличению турпотока. Принятая программа развития предполагает к 2030 году рост числа туристов до 14 млн человек — это примерно на 7 млн больше, чем в 2025-м. Для удовлетворения спроса региону потребуется свыше 20 тыс. новых номеров в отелях и апарт-отелях. А такие объемы все чаще реализуются именно в партнерском формате»,— говорит господин Гончаров.

Он подчеркивает, что сегодня многие новые проекты в Крыму изначально запускаются в коллаборациях. При таком взаимодействии, считает эксперт, значительно снижаются риски: инвесторы получают объект с готовым набором услуг, бизнес-партнеры — предсказуемый трафик и синергию с другими сервисами, снижая операционные издержки, а регион — жилые кластеры с развитой инфраструктурой, новые рабочие места, налоговые поступления и не только. «Курортная недвижимость давно продает не метры, а сценарии жизни»,— резюмирует девелопер.

Дмитрий Михеенко