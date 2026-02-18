На Кубани за два года из мебельного бизнеса ушли 565 организаций

В 2024-2025 годах в Краснодарском крае закрылось 211 производителей мебели и 354 компаний, специализирующихся на торговле мебелью. Открылось 310 и 370 организаций соответственно. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики сервиса для комплексной оценки контрагентов «Контур.Фокус».

По данным аналитиков на 1 января 2026 года, мебель производят 1205 (+4,1% год к году), а продают — 1549 (+0,1%) кубанских компаний. В 2025 году количество ликвидаций в этой сфере в сравнении с 2024 годом в производстве выросло на 11% (до 111 организаций), а в торговле — на 1,1% (до 178 организаций). Производителей зарегистрировалось на 4% (158) больше, а компаний, продающих мебель в специализированных магазинах, напротив, меньше на 5,3% (180).

В исследовании учитывались юрлица и индивидуальные предприниматели, имеющие в качестве основных такие ОКВЭДы, как 31.0 — производство мебели (общий класс), 31.02 — производство кухонной мебели (в том числе по индивидуальным заказам), 31.09 — производство прочей мебели (шкафы, столы, стулья, кровати для дома), 47.59.1 — розничная торговля мебелью в специализированных магазинах (уточняющий код), 47.59 — торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Севастополе в 2025 году сократился спрос на мебель и фурнитуру. Продажи мебели в магазинах Кубани сократились на 5,6%.

По словам руководителя мебельного салона «Полезный объем» Аллы Макаренко, на состоянии рынка мебели России в целом и Краснодарского края в частности сказалось охлаждение сферы недвижимости. На Кубани дополнительным негативным фактором стала экологическая катастрофа на черноморском побережье, из-за которой многие средства размещения в 2025 году не открылись. Предприниматель ожидает, что восстановление турпотока после решения этой проблемы будет сопровождаться новыми закупками мебели для санаториев, отелей и гостиниц.

«Невозможно точно предсказать уровень продаж в 2026 году. Вероятно, что год будет непростым. Увеличения прибыли мы не ожидаем, так как не ожидаем значительного роста продаж, а расходы выросли уже сегодня. Но в том сегменте рынка, где мы работаем, данная ситуация может быть менее критичной благодаря возможности реализации эксклюзивных проектов»,— прокомментировал руководитель ателье мебели Polka Иван Аристов.

«Ъ-Кубань» писал, что кубанские мебельные предприятия в январе-ноябре 2025 года отгрузили продукции на 11,2 млрд руб. Это на 20,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Синкевич