«Новые меры создают четкие правила игры для всех»

С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила предоставления услуг гостиниц, а также иных средств размещения, подлежащих классификации. В частности, с марта все средства размещения должны состоять в специальном реестре, иначе бронирования через агрегаторы станут невозможными. Основатель и совладелец ZONT Hotel Group Александр Гендельсман пояснил «Ъ-Кубань», в чем суть нововведений, и как изменится работа гостиниц и отелей.

Александр Гендельсман

Фото: Екатерина Зафирова

«Суть — в создании единого, прозрачного и контролируемого поля для всех игроков рынка. Обязательная регистрация в реестре и классификация — это не просто бюрократический шаг, а механизм повышения качества услуг и защиты прав гостей. Для отелей это означает переход на более стандартизированные и документированные процессы, что в долгосрочной перспективе повысит управляемость и инвестиционную привлекательность бизнеса. Ключевое изменение — доступ к крупным онлайн-агрегаторам, без соблюдения этих правил бронирования через них будут невозможны.

Для сетевых операторов, которые уже давно работают в рамках строгих внутренних стандартов и федерального законодательства, эти нововведения не станут революцией. Например, объекты под нашим управлением соответствуют заявленным категориям и имеют все необходимые документы. Для нас это скорее позитивный шаг по упорядочиванию всего рынка, который выравнивает правила игры и снижает риски, связанные с деятельностью недобросовестных коллег.

Мы не ожидаем массового ухода с рынка малых отелей и гостевых домов, но этап естественной консолидации и профессионализации рынка неизбежен. Те, для кого гостеприимство — это осознанный бизнес, а не временная активность, пройдут процедуру и укрепят свои позиции, получив официальный статус и доступ ко всем каналам продаж. Риск коснется в первую очередь тех, кто работает "в тени", не платит налоги и не гарантирует гостям безопасность и качество. Таким образом, среда станет более здоровой и конкурентной в качественном, а не в ценовом смысле.

В краткосрочной перспективе значительного роста цен от этой меры не ожидается. Затраты на оплату классификации — минимальные. Для объектов, которым требуется модернизация, придется в это инвестировать, чтобы сохранить свою категорию и доступ к агрегаторам, и часть этих затрат с высокой вероятностью будет заложена в цену, что может привести к умеренному росту стоимости проживания в этом сегменте. В долгосрочном плане мы видим иной эффект. Повышение прозрачности и стандартизации ведет к росту конкуренции по качеству сервиса, а не только по цене. Гость будет платить за предсказуемый и гарантированный уровень комфорта. Это убережет рынок от необоснованного роста цен.

Нововведения мы оцениваем положительно. Это долгожданный и логичный этап развития цивилизованного гостиничного рынка в России. Новые меры создают четкие правила игры для всех, защищают репутацию отрасли и что самое важное — права и безопасность конечного потребителя, гостя».