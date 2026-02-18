Учебные стрельбы в районе морского порта Сочи продлятся до 23:00

В среду, 18 февраля, в акватории Морского порта Сочи проводятся плановые учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По информации профильных служб, мероприятия организованы в дневной и вечерний периоды: первая часть продлится до 17:00, затем стрельбы будут возобновлены с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Район проведения учений находится под контролем ответственных подразделений, а доступ к отдельным участкам акватории может быть ограничен на время выполнения задач.

Горожан и гостей курорта просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Подчеркивается, что отработка практических действий военнослужащими носит плановый характер и направлена на повышение уровня готовности и обеспечение безопасности.

Ранее сообщалось, что в период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Согласно официальной информации, пять БПЛА ликвидированы над территорией Белгородской области, еще пять — над Курской областью, два — над Ростовской областью, по одному — над Брянской и Орловской областями.

На фоне сохраняющейся угрозы в Краснодарском крае продолжают действовать дополнительные ограничения, касающиеся распространения информации о применении беспилотных летательных аппаратов и работе систем ПВО. Соответствующее постановление ранее подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Документом установлен запрет на фото- и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны, публикацию сведений о местах падения беспилотников, возможных районах поражения, а также информации о военных и критически важных объектах инфраструктуры.

Мария Удовик