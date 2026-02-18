Politico объяснило, почему Трамп до сих пор не перестал мирить Москву и Киев

Президент США Дональд Трамп не оставил попытки завершить конфликт между Киевом и Москвой, потому что доверил переговоры по урегулированию конфликта своему зятю Джареду Кушнеру и спецпосланнику Стиву Уиткоффу. Об этом сообщила журналист Politico Даша Бернс со ссылкой на источник.

«Высокопоставленный помощник из Белого дома недавно сказал мне, что одна из причин, по которой президент все еще не отступился от войны на Украине, заключается в том, что он "верит, что Стив и Джаред способны на все", и полностью им доверяет... Трамп доверяет Уиткоффу больше, чем почти кому-либо другому в администрации. И в Газе, конечно, этот тандем принес результаты»,— написала госпожа Бернс в соцсети X.

Новый раунд переговоров России, США и Украины стартовал 17 февраля в Женеве. Встреча продлилась более четырех часов. По информации Reuters, сначала завершилась политическая часть,после чего военные представители еще некоторое время продолжали переговоры. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, на встрече обсуждались «большие темы и большие компромиссы». Обсуждения продолжатся сегодня, 18 февраля.