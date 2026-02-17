Первый день трехсторонних переговоров по Украине в Женеве завершился

Переговоры России, США и Украины по мирному урегулированию завершились, сообщают со ссылкой на источники «РИА Новости» и «Интерфакс». Корреспондент ТАСС сообщил, что украинская делегация покинула место проведения переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Встреча прошла в Женеве и продлилась более четырех часов. По данным Reuters, сначала завершилась политическая часть,после чего военные представители еще некоторое время продолжали переговоры. Западный источник ТАСС заявлял, что на сегодняшней встрече обсуждались «большие темы и большие компромиссы».

Переговоры рассчитаны на два дня, они продолжатся 18 февраля. В Кремле ранее призывали не ждать новостей по итогам первого дня.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. По сравнению с предыдущими раундами в Абу-Даби тематика расширена: стороны обсуждают территориальные, военные, политические, экономические вопросы и аспекты безопасности.