В Ростове-на-Дону пешеход попал под колеса электробуса. Инцидент произошел во вторник, 17 февраля, в 18:20 на проспекте Ленина, 221. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

По предварительным данным, 46-летний водитель пассажирского электробуса наехал на 19-летнего пешехода. Молодой человек переходил проезжую часть в неустановленном месте, в 50 метрах от пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадали двое: пешеход 2005 года рождения и 71-летний пассажир электробуса. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Константин Соловьев