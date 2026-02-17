В Крыму спрос на чипсы в 2025 году упал на 20%

В Крыму количество покупок картофельных чипсов в октябре—декабре 2025 года сократилось на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Медианная стоимость такой продукции выросла на 19% — до 115 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным аналитиков центра, одновременно со снижением популярности картофельных чипсов спрос на сухарики в последнем квартале 2025 года в республике увеличился на 10%. Медианная цена таких снеков год к году выросла на 12% — до 45 руб.

«Сухарики зачастую воспринимаются как более бюджетный и менее вредный для здоровья перекус, чем картофельные чипсы. Немаловажную роль сыграл ценовой фактор: рост стоимости продуктов из злаковых был меньше, чем у товарной линейки из картофеля. В целом потребители стремятся переходить на более здоровые продукты. Часть переключилась на тыквенные семечки, овощные и фруктовые чипсы, снеки из водорослей и орехи. Внутри категории растет интерес к запеченным чипсам с меньшим содержанием жиров и снижается ассортимент с высоким их содержанием»,— прокомментировали эксперты «Чек Индекса».

В компании также рассказали, что в Севастополе в октябре—декабре 2025 года количество покупок чипсов выросло на 1%, а сухариков — сократилось на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Медианная цена такой продукции увеличилась на 25 (до 125 руб.) и 20% (до 49 руб.) соответственно.

Как писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае число покупок картофельных чипсов в октябре—декабре 2025 года сократилось на 7%, а сухариков — на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

В Адыгее медианная стоимость картофельных чипсов в октябре—декабре 2025 года достигла 124 руб. Это на 20% больше, чем такие снеки стоили годом ранее. Спрос на эту категорию снеков в республике вырос на 1% год к году.

Маргарита Синкевич