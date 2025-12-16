Первая частная клиника на Среднем Урале отказалась делать аборты

Первая частная клиника на Среднем Урале прекратит проводить аборты с 1 января 2026 года. Об этом «Четвертому каналу» сообщил главный врач медцентра «Шанс» Александр Беляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам Беляева, решение принято из-за морально-этических норм, учитывая демографический спад. «Мы приняли решение отказаться от искусственного прерывания беременности: как мануально-вакуумной аспирации, так и медикаментозной - мы отказываемся от искусственного прерывания беременности в целом»,— сказал Александр Беляев.

Он подчеркнул, что криминализация абортов не планируется, и центр продолжит работу с пациентками, предлагая квалифицированную помощь и поддержку. В случае, если убедить женщину сохранить беременность не удастся, ей будет оказана помощь в направлении в государственное медицинское учреждение.

Беляев призвал другие частные клиники последовать их примеру. Он отметил, что это один из возможных путей улучшения демографической ситуации в регионе.

Инициатива отказа от проведения абортов принадлежит заместителю губернатора-министру здравоохранения Свердловской области Татьяне Савиновой. Она подчеркнула, что это не запрет на аборты в регионе, а сознательный отказ частных центров от платных услуг по проведению искусственного прерывания беременности. В государственных женских консультациях, по ее словам, с женщинами, желающими сделать аборт, работают акушеры-гинекологи, социальные работники, психологи и священнослужители.

«Наша задача с максимальной заботой постараться убедить женщину отказаться от искусственного прерывания беременности. Если же пациентка настаивает на своем решении, то во всех госбольницах есть возможности для проведения абортов бесплатно в рамках ОМС, в том числе и методом медикаментозного аборта, этим методом сегодня в государственных клиниках осуществляется 70% от общего числа абортов по желанию женщины»,— отметила госпожа Савинова.

Ранее руководитель медицинского отдела Екатеринбургской епархии, врач-уролог Михаил Попов выступил против запрета абортов. По его словам, это может привести к развитию «черного рынка» и увеличению числа нелегальных операций.

Полина Бабинцева