Третий медицинский центр в Екатеринбурге отказался проводить аборты с 2026 года

Медицинский центр «Гармония» в Екатеринбурге прекращает проведение абортов с 1 января 2026 года, сообщил «Четвертому каналу» директор медцентра Леонид Хаютин.

«В условиях ухудшения демографической ситуации учреждением принято взвешенное социально-ответственное решение отказаться от проведения искусственного прерывания беременности, подтверждая приверженность ценностям сохранения жизни, материнства и семьи»,— заявил директор центра.

По его словам, несмотря на отказ от абортов, специалисты «Гармонии» будут оказывать помощь женщинам после проведения процедуры в государственных медицинских учреждениях, предлагая программы реабилитации для восстановления репродуктивной функции.

Ранее от проведения абортов отказались в двух частных клиниках Екатеринбурга : «Шанс» и «Екатеринбургский медицинский центр» (ЕМЦ).

Инициатива отказа от проведения абортов принадлежит заместителю губернатора-министру здравоохранения Свердловской области Татьяне Савиновой. Она подчеркнула, что это не запрет, а сознательный отказ частных центров от платных услуг на аборты в регионе.

Полина Бабинцева