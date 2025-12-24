Вторая частная клиника в Екатеринбурге отказалась проводить аборты

Вторая частная клиника Екатеринбурга прекращает проведение абортов с 1 января 2026 года. Об этом телеканалу «ОТВ» сообщила директор Екатеринбургского медицинского центра (ЕМЦ) Дарья Акулова.

По ее словам, клиника будет действовать в соответствии с новой маршрутизацией пациентов, утвержденной областным министерством здравоохранения. Это означает, что женщины, решившие прервать беременность, будут направляться в определенные государственные медицинские учреждения для прохождения консультаций и принятия окончательного решения.

По данным руководителя ЕМЦ, в 2024 году в клинике было проведено около 350 абортов, в 2025 году их количество возросло.

При этом госпожа Акулова подчеркнула, что отказ частных клиник от проведения абортов не решит демографическую ситуацию региона. По ее словам, необходимо не только ограничивать аборты, но и оказывать поддержку женщинам, чтобы они не боялись уходить в декретный отпуск и могли рассчитывать на помощь на всех уровнях, независимо от их стажа и официального трудоустройства.

«Если женщина в возрасте студента, то рассчитывать она может только на отца ребенка, который, скорее всего, тоже является студентом. Для них сложно принять решение, потому что они думают о будущем, о том, как обеспечить малыша»,— отметила директор ЕМЦ.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге первой частной клиникой отказавшейся от проведения абортов стал медцентр «Шанс». Это решение поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).«России нужны живые люди, России нужны живые дети. Будем жить!»,— написал митрополит в своем telegram-канале.

Полина Бабинцева