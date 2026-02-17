Защитник «Ростова» Вахания станет игроком «Краснодара»

Защитник футбольного клуба «Ростов» Илья Вахания по окончанию нынешнего сезона присоединится к «Краснодару». Информацию об этом подтвердила пресс-служба кубанской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Контракт игрока с «Краснодаром» вступит в силу 16 июня 2026 года. Оставшуюся часть сезона игрок сборной России проведет в составе «Ростова».

По итогам первого круга розыгрыша Российской Премьер-лиги «Ростов» занимает 11 место с 18 набранными очками. Лидером остается действующий чемпион «Краснодар» с 37 очками.

Константин Соловьев