Ростовчанина Михаила Авраменко посмертно наградили званием Героя России

Президент России присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Михаилу Авраменко из Ростова-на-Дону, погибшему в сентябре 2024 года. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Медаль «Золотая Звезда» передали родителям погибшего офицера. Михаил Авраменко, 27-летний военный, происходил из семьи потомственных летчиков. После школы он окончил летное училище и сразу попал в боевое подразделение армейской авиации. С 2023 года служил в отдельном вертолетном полку.

В сентябре 2024 года при выполнении задания боевая машина под командованием лейтенанта получила серьезные повреждения и загорелась. Офицер сумел посадить вертолет и приказал экипажу покинуть воздушное судно, однако сам выбраться из кабины не смог. Пилот погиб, но спас боевых товарищей.

Константин Соловьев