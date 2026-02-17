Продажи мебели в магазинах Краснодарского края сократились на 5,6%

Объем продаж в мебельных магазинах компаний Краснодарского края в январе—сентябре 2025 года в натуральном выражении сократился на 5,6%. При этом в деньгах показатель вырос на 0,3%, до 17,8 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.

По данным службы статистики, в январе—сентябре 2024 года в специализированных мебельных магазинах продукции реализовали на 3,6% меньше, чем в 2023 году.

В Краснодарском крае, по сведениям на 1 января 2026 года, 383 юридических лица производят мебель (+4,6% год к году), 193 занимаются розничной торговлей мебелью (количество организаций не изменилось) и 153 — оптовой (–7,3%). Как уточнили в Краснодарстате, информация основана на сведениях о государственной регистрации, предоставленных ФНС России из Единого государственного реестра юридических лиц.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Севастополе в 2025 году сократился спрос на мебель и фурнитуру.

Кубанские мебельные предприятия в январе—ноябре 2025 года отгрузили продукции на 11,2 млрд руб. Это на 20,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Синкевич