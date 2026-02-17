В Ростове суд рассмотрит дело подозреваемого в дропперстве 18-летнего жителя

Прокуратура Ленинского района Ростова-на-Дону направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным следствия, в июле 2025 года обвиняемый за денежное вознаграждение передал собственную банковскую карту и данные для доступа к счету другому лицу. Впоследствии мошенники использовали переданные реквизиты для обмана пенсионера, который под влиянием обмана перевел на счет почти 90 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении получателя карты выделено в отдельное производство.

Константин Соловьев