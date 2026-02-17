ООО «Ростов Химпласт» оплатило 1,7 млн рублей штрафа за просрочку экосбора
ООО «Ростов Химпласт» не перечислило вовремя 1,7млн руб. экосбора в установленный срок. Это стало основанием для привлечения компании к административной ответственности. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
После получения постановления предприятие добровольно оплатило штраф.
В ведомстве отметили, что средства от экологического сбора направляются на развитие системы утилизации отходов от использования товаров, строительство и модернизацию перерабатывающих мощностей, а также поддержку инфраструктуры обращения с отходами.