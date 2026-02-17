Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ООО «Ростов Химпласт» оплатило 1,7 млн рублей штрафа за просрочку экосбора

ООО «Ростов Химпласт» не перечислило вовремя 1,7млн руб. экосбора в установленный срок. Это стало основанием для привлечения компании к административной ответственности. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После получения постановления предприятие добровольно оплатило штраф.

В ведомстве отметили, что средства от экологического сбора направляются на развитие системы утилизации отходов от использования товаров, строительство и модернизацию перерабатывающих мощностей, а также поддержку инфраструктуры обращения с отходами.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все