ООО «Ростов Химпласт» оплатило 1,7 млн рублей штрафа за просрочку экосбора

ООО «Ростов Химпласт» не перечислило вовремя 1,7млн руб. экосбора в установленный срок. Это стало основанием для привлечения компании к административной ответственности. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

После получения постановления предприятие добровольно оплатило штраф.

В ведомстве отметили, что средства от экологического сбора направляются на развитие системы утилизации отходов от использования товаров, строительство и модернизацию перерабатывающих мощностей, а также поддержку инфраструктуры обращения с отходами.

Наталья Белоштейн