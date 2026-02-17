Эксперты предупредили о новой волне атак мошенников через домовые чаты

Новая мошенническая схема распространяется на фоне замедления работы Telegram и повышенного внимания к цифровой безопасности. Злоумышленники распространяют сообщения через домовые чаты и другие публичные группы, предлагая якобы новый мессенджер или «безопасное приложение» со ссылкой для перехода. В том числе и на Кубани. Об этом предупредили специалисты Fuzzy Logic Labs (дочерняя компания ГК «Ростелеком»).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали эксперты, сценарий выглядит максимально буднично: пользователь переходит по ссылке, добровольно вводит данные, проходит авторизацию по номеру телефона и вводит код из СМС. Такая «авторизация» используется мошенниками для доступа к сервисам, привязанным к номеру: банковским приложениям, государственным порталам и другим учетным записям.

Эксперты предостерегают пользователей: не нужно вводить СМС-коды и подтверждения в приложениях и на сайтах, в надежности которых нет уверенности. Сегодня авторизация по телефону — это практически то же самое, что предъявить паспорт. Один код может открыть доступ сразу к нескольким важным сервисам.

Как отмечает гендиректор Fuzzy Logic Labs Лилия Шароватова, мошенники всегда работают от новостной повестки. Как только у людей появляется тревожность и запрос на «альтернативу», в публичных чатах мгновенно возникают свежие аккаунты с «решениями». Однако настоящие сервисы не распространяют установочные ссылки через домовые и другие группы.

Сергей Емельянов