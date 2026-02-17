В Ростовской области на респираторные вирусы пришлось 81,2% случаев заболеваний

В структуре расшифрованных вирусов на седьмой неделе 2026 года в Ростовской области 81,2% пришлось на респираторные вирусы негриппозной этиологии: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

На вирусы гриппа за отчетный период пришлось 18,8 % случаев заболеваний, доминирует вирус гриппа А (H3N2). Среди респираторных вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы и составляют 22,5%.

В целом по региону за прошедшую неделю эпидемические пороги по ОРВИ и гриппу не превышены.

Наталья Белоштейн