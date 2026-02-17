Владимир Путин назначил новых судей Ростовской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей. Документ опубликован на портале правовой информации.

В Ростовской области назначения получили четверо судей. Так, председателем Миллеровского районного суда стал Михаил Челомбитко, пост заместителя председателя Азовского городского суда получила Мариана Богачук. Судьями Ростовского областного суда назначены Мария Баташева и Ольга Марченко.

Мария Иванова