В Адыгее медианная цена чипсов выросла на 20%

В Адыгее медианная цена картофельных чипсов в октябре—декабре 2025 года достигла 124 руб. Это на 20% больше, чем такие снеки стоили годом ранее. Спрос на картофельные чипсы в республике вырос на 1% в сравнении с октябрем—декабрем 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным аналитиков, медианная цена сухариков за год увеличилась на 18% — до 45 руб., а спрос на них — на 5%. В «Чек Индексе» уточнили, что в исследовании учитывались показатели сетевой и несетевой розницы.

«Сухарики зачастую воспринимаются как более бюджетный и менее вредный для здоровья перекус, чем картофельные чипсы. Немаловажную роль сыграл ценовой фактор: рост стоимости продуктов из злаковых был меньше, чем у товарной линейки из картофеля»,— прокомментировали в компании.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин отметил, что производство чипсов в России в 2025 выросло на 3,3% год к году — до 150 тыс. т. Стагнацию спроса на картофельные чипсы в Адыгее эксперт связывает с тем, что в категории снеков на потребительском рынке идет перераспределение спроса в сторону продуктов категории ЗОЖ.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество покупок картофельных чипсов в октябре—декабре 2025 года сократилось на 7%, а сухариков — на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Маргарита Синкевич