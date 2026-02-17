Для Ростова закупят 90 новых автобусов

Муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» подписала контракт на приобретение в лизинг 90 автобусов. Об этом сообщил глава Ростова Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Контрактом предусмотрена поставка 70 автобусов большой вместимости и 20 автобусов особо большой вместимости. Новый транспорт будет поставлен до 30 апреля. Ожидается, что новый подвижной состав выйдет на маршруты города в мае.

Как отметил господин Скрябин, в течение двух лет городу необходимо обновить более 200 автобусов.

Мария Иванова