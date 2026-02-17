СК начал проверку по факту нападения с ножом на квартиру жительницы Ростова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жительницы Ростова-на-Дону о противоправных действиях соседа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, местная жительница разместила в социальных сетях видеообращение к главе СК, в котором сообщила о регулярных нападениях мужчины. По ее словам, сосед в ночное время с применением ножа пытался взломать входную дверь ее квартиры.

Агрессивное поведение мужчины усилилось после того, как заявительница обратилась в полицию. Женщина отметила, что все ее жалобы в органы внутренних дел остались без рассмотрения. Следственные органы начали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Константин Соловьев