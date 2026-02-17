Сотрудники ФСБ задержали в Ростове лжеполицейского при получении 350 тыс. рублей

Житель Ростова-на-Дону задержан за намерение незаконно завладеть деньгами родственника участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Как сказано в сообщении, задержанный, представляясь сотрудником правоохранительных органов, предложил родственнику участника СВО передать взятку «должностным лицам за совершение заведомо незаконных действий». При получении 350 тыс. руб. лжеполицейский был задержан. По данным управления ФСБ, полученные деньги он не собирался никому передавать, а планировал присвоить себе.

Следственным управлением СК России по Ростовской области возбуждено дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). «Так как выяснилось, что деньги фигурант хотел оставить себе, обвинение, вероятно, будет переквалифицировано по статье о мошенничестве»,— отметил источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах.

Мария Иванова