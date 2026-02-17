Мандат экс-депутата Васильевой в курском горсобрании получил Александр Руденко

Вакантный мандат в Курском городском собрании получил Александр Руденко. Он был зарегистрирован в качестве депутата в составе седьмого созыва. Об этом сообщили в пресс-службе горпарламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый депутат горсобрания Курска Александр Руденко (за столом)

Фото: Курское городское собрание депутатов Новый депутат горсобрания Курска Александр Руденко (за столом)

Фото: Курское городское собрание депутатов

Решение о включении господина Руденко в состав депутатов приняла территориальная избирательная комиссия №1 Центрального округа Курска. Он также стал членом комитета по вопросам социальной политики и комитета по вопросам экономической политики.

Александр Руденко родился в 1988 году в Курске. В 2012-м окончил Юго-Западный государственный университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а в 2019-м — Курский институт развития образования по специальности «Образование и педагогические науки». С 2012-го по 2013 год господин Руденко преподавал в местном автодорожном институте, в 2018 году — в электромеханическом техникуме. С 2021 года работает специалистом по компьютерной диагностике в ООО «Автомир». Является секретарем первичного отделения партии «Единая Россия».

31 декабря курское горсобрание досрочно лишило полномочий депутата Светлану Васильеву. Она является женой Максима Васильева, приговоренного к 5,5 года лишения свободы из-за растраты 152,8 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в ходе строительства фортификационных сооружений. Изменение депутатского корпуса произошло после заявления губернатора Александра Хинштейна, в котором обвинил госпожу Васильеву в «активной поддержке мужа и попытках прикрыть его перед законом».

Кабира Гасанова