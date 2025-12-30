Светлану Васильеву лишат полномочий депутата курского горсобрания 31 декабря

На внеочередном заседании горсобрания Курска было принято решение о досрочном прекращении полномочий 33-летней Светланы Васильевой с 31 декабря. Об этом сообщили в горпарламенте. Речь идет о супруге экс-депутата курской облдумы Максима Васильева, осужденного за хищения при возведении линии обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Васильева в статусе депутата горсобрания участвует в акции «Елка желаний»

Фото: горсобрание Курска Светлана Васильева в статусе депутата горсобрания участвует в акции «Елка желаний»

Фото: горсобрание Курска

Госпожа Васильева приняла решение добровольно сложить полномочия после заявления губернатора Александра Хинштейна. Глава региона обвинил ее в активной поддержке мужа и попытках «прикрыть его перед законом».

На прошлой неделе Ленинский райсуд Курска вынес приговор Максиму Васильеву. Его признали виновным в растрате 152,8 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в ходе строительства фортификационных сооружений. Суд назначил ему наказание в виде 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

Кабира Гасанова