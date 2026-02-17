У «Хамаса» хотят отобрать автоматы

Руководство Израиля дает радикальной группировке «Хамас» 60-дневный срок для полного и безоговорочного разоружения. В этот период группировка, которая сейчас контролирует чуть менее 50% сектора Газа, должна сдать все свое оружие, в том числе стрелковое. Администрация президента США Дональда Трампа ранее рассматривала возможность оставить его в распоряжении «Хамаса». Израильские официальные лица предупреждают: если «Хамас» попытается припрятать хотя бы какое-то вооружение, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит военную операцию в секторе Газа вопреки действующему с 10 октября 2025 года режиму прекращения огня.

О том, что «Хамасу» дается двухмесячный срок для разоружения, заявил в понедельник, 16 февраля, секретарь правительства Израиля Йоси Фукс. В этот период группировка «будет вынуждена отказаться от всего своего оружия», включая винтовки и автоматы. «Мы оценим обстановку,— пояснил господин Фукс, выступая в Иерусалиме.— Если сработает, то отлично. Если нет, то ЦАХАЛ придется завершить миссию». Он не уточнил, когда именно начинается отсчет двухмесячного срока, однако подчеркнул: до начала следующих парламентских выборов в Израиле (должны пройти в октябре 2026 года) «Хамас» либо сдаст оружие, либо столкнется с новой полномасштабной операцией ЦАХАЛ вопреки режиму прекращения огня, установленному 10 октября 2025 года при посредничестве США.

Заявление господина Фукса прозвучало на следующий день после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично высказался за полное разоружение «Хамаса». «Разоружение означает отказ от всего, а не только основного оружия»,— сказал глава правительства, выступая на конференции руководства крупнейших американских еврейских организаций. Он пояснил, что в секторе Газа «практически нет тяжелого вооружения: ни артиллерии, ни танков, ничего». «Тяжелое оружие, то есть то, которое наносит наибольший ущерб, называется АК-47, вот и все… Именно так они расстреливают наших людей»,— заявил израильский премьер.

Нетаньяху напомнил, что именно автомат хамасовцы использовали как главное орудие убийства во время бойни 7 октября 2023 года.

«С помощью АК-47 они совершили самую ужасную бойню еврейского народа со времен холокоста,— подчеркнул он.— Конечно, им приходится использовать РПГ, ракеты и все прочее». Но изъятие этого типа оружия не может обсуждаться или быть предметом компромисса, добавил он.

Нетаньяху отдельно указал на то, что под Газой по-прежнему существует подземная туннельная система. «Для завершения работы мы должны демонтировать около 150 км из 500 км туннелей. Это означает, что нельзя будет скрыть центры по разработке оружия или другие объекты, которые используются для перевооружения»,— пояснил премьер.

Позиция Израиля в отношении стрелкового оружия «Хамаса» резко контрастирует с позицией Белого дома. Как сообщала 10 февраля со ссылкой на источники газета The New York Times, администрация Дональда Трампа предложила хамасовцам компромиссный вариант разоружения. Он предполагает, что «Хамас» сдаст РПГ и ракеты, однако оставит себе автоматы и винтовки. Такой вариант так или иначе дал бы группировке возможность расправляться с политическими оппонентами и конкурирующими с ней клановыми ополчениями Газы, опирающимися на поддержку Израиля. Хамасовцы не раз устраивали публичные казни ополченцев и мирных жителей, кого обвиняли в сотрудничестве с израильтянами.

Израильские СМИ не исключают, что срок для полного разоружения «Хамаса» начнет действовать с четверга, 19 февраля, когда «Совет мира», призванный заняться урегулированием в Газе и других горячих точках, соберется в Вашингтоне на свое первое заседание.

«"Совет мира" обладает неограниченным потенциалом,— подчеркнул 15 февраля Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.— В октябре прошлого года я представил план окончательного прекращения конфликта в Газе, и наше видение было единогласно принято Советом Безопасности ООН. Вскоре после этого мы в рекордно короткие сроки оказали гуманитарную помощь (жителям Газы.— “Ъ”) и добились освобождения всех заложников (захваченных 7 октября 2023 года на юге Израиля.— “Ъ”), как живых, так и погибших».

Как указал Трамп, заседание «Совета мира» состоится в Вашингтоне в здании Института мира, который в декабре прошлого года был официально переименован в честь действующего американского лидера. «Там мы объявим, что государства-члены выделили более $5 млрд на гуманитарные и восстановительные работы в Газе и направили тысячи военнослужащих в состав Международных стабилизационных сил и местной полиции для поддержания безопасности и мира для жителей Газы»,— сообщил президент США. Впрочем, он подчеркнул: для обсуждения всех этих вопросов «крайне важно, чтобы "Хамас" выполнил свое обязательство по полной и немедленной демилитаризации».

Нил Кербелов