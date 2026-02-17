Суд в Ростове защитил жилищные права семьи погибшего военнослужащего

Южный окружной военный суд запретил взыскивать с семьи погибшего в зоне специальной военной операции военнослужащего жилищную субсидию. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Как следует из сообщения, лейтенант Али Явшуркаев погиб в 2022 году. После его гибели супруге и детям военнослужащего выплатили жилищную субсидию на покупку жилья. Однако в 2025 году жилищный орган потребовал от вдовы вернуть большую часть полученных средств. Ведомство ссылалось на то, что ее супруг по ошибке должностных лиц не был включен в реестр накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), хотя должен был получать жилье именно через эту программу без учета членов семьи.

Окружной военный суд в апелляционном порядке признал действия военного ведомства неправомерными. Суд указал, что такая позиция нарушает жилищные права родственников погибшего военнослужащего и противоречит принципам правовой определенности и поддержания доверия граждан к государству.

Решение суда первой инстанции отменили. Должностных лиц воинской части и жилищного органа обязали исключить погибшего военнослужащего из реестра участников НИС для защиты уже реализованных на законных основаниях жилищных прав членов его семьи.

Константин Соловьев