С 23 февраля до 1 марта в Ростовской области пройдут Всероссийские соревнования по теннису среди мужчин и женщин. Участниками станут более 50 спортсменов из разных частей страны, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Кроме того, 27-28 февраля состоится «Кубок вызова 2026» на призы губернатора Ростовской области. В этом турнире сойдутся ветераны и любители тенниса из субъектов ЮФО и Содружества «Донбасс». Соревнования пройдут в Донской академии тенниса в Азовском районе.

В Ростовской области теннис развивается в восьми муниципалитетах. Эти мероприятия проходят на базе 12 спортивных учреждений.

Мария Хоперская