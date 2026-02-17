Госдума сняла с рассмотрения предложение по НДС на иностранные товары

Госдума решила не выносить на рассмотрение предложение о повышении НДС на иностранные товары. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. 11 февраля глава Минпромторга Антон Алиханов предложил установить ставку НДС в 22% для импортных товаров с 1 января 2027 года.

В повестку пленарного заседания 17 февраля входило рассмотрение проекта постановления с рекомендациями правительству о развитии легкой промышленности. Предложение о введении НДС на иностранные товары было одним из пунктов документа.

«Те, кто начал его (проект постановления.— "Ъ") комментировать с учетом предложения о введении НДС на импортную продукцию, реализуемую с использованием посреднических цифровых платформ независимо от наличия беспошлинного порога,— поторопился. Госдума считает, что данный вопрос не следует выносить на рассмотрение»,— сказал господин Володин на заседании (трансляция велась на сайте Госдумы).

Доработанное постановление о развитии легкой промышленности будет вынесено на рассмотрение 18 февраля. «Мы исходим из того, что надо поддерживать легкую промышленность, разные могут быть формы поддержки, что же касается введения налогов — это исключительно должно идти на основе диалога с обществом, с деловым сообществом, и это правительство, если считает необходимым, вправе сделать»,— добавил Вячеслав Володин. Он пояснил, что эта тема — «исключительно полномочия правительства».

В Минпромторге считают, что НДС в 22% для импортных товаров позволит «установить более справедливые условия для российских и иностранных продавцов». Инициатива ведомства расходится с проектом Минфина, предполагающим поэтапное увеличение налога — с 5% в 2027-м до 20% в 2030-м.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налог повысят без маневров».