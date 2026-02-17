Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовском военном госпитале освятили православный храм

Во вторник в Ростовском военном госпитале освятили православный храм. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Предыдущая фотография

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Литургию провел глава Донской митрополии митрополит Меркурий. Храм, построенный за год, назван в честь святителя Луки Крымского — хирурга и священника, который в войну спасал раненых.

«Теперь у бойцов и врачей есть место, куда можно прийти перед операцией, поставить свечу, побыть в тишине. Здесь будут лечить душу»,— написал господин Слюсарь.

Мария Иванова

Новости компаний Все