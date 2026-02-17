Пассажиров задержанного поезда из Адлера обеспечили питанием

Пассажиров поездов, задержанных из-за временного перекрытия Крымского моста, обеспечили питанием на четырех железнодорожных станциях Краснодарского края. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что выдача продуктовых наборов организована на станциях Краснодар-1, Тимашевская, Тамань-Пассажирская и Разъезд 9 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Всего из-за длительной приостановки движения по мосту выбились из графика 16 поездов дальнего следования. Движение было возобновлено 17 февраля в 09:43 МСК, при этом задержки составляют от 5 до 11 часов. В связи с этим пассажиров, которые ожидали рейсы более четырех часов, обеспечили питанием и водой. На станциях и в поездах дежурят представители железнодорожных служб и перевозчиков, оказывая пассажирам необходимую помощь и информируя о времени отправления поездов.

Организация выдачи питания стала частью комплекса мер по минимизации неудобств для пассажиров в период вынужденной остановки движения. По словам представителей железной дороги, пассажиры, ожидающие рейсы на станциях, получают продуктовые наборы, включающие горячие и холодные блюда, воду и напитки, что обеспечивает соблюдение санитарных и правовых норм. Начальники поездов и проводники регулярно информируют пассажиров о графике отправления и условиях ожидания, а также помогают при необходимости с расселением внутри состава и поддержкой во время задержки.

Ситуация с задержками рейсов напрямую связана с длительным закрытием Крымского моста, что повлияло на движение транспорта и нарушило график железнодорожного сообщения. Железнодорожные службы подчеркивают, что принимаются все меры для скорейшего возобновления регулярного движения, а пассажиры могут получать актуальную информацию через колл-центры, табло станций и официальный телеграм-канал перевозчика.

Мария Удовик